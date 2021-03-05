Приставы Петербурга помогли обманутому дольщику получить 2,6 млн рублей неустойки

Приставы Петербурга помогли обманутому дольщику получить 2,6 млн рублей неустойки
Благодаря судебным приставам в 2020 году с данной строительной организации взыскано более 770 тысяч рублей неустойки в пользу еще 3-х петербуржцев. Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт-Петербургу

Житель Центрального района Северной столицы приобрел элитную трехкомнатную квартиру с пристроенной автостоянкой, но смог попасть домой лишь на год позже заявленного застройщиком срока.

Согласно материалам дела, договор между покупателем и строительной компанией был заключен в 2016 году. Въехать в новое жилье петербуржец должен был не позднее 30 сентября 2018 года. По условиям долевого соглашения, владелец недвижимости оплатил её полную стоимость в размере 9,7 млн рублей, но вот получил квартиру лишь в сентябре 2019-го.

Досудебные претензии и предложения мирного решения вопроса застройщик игнорировал, и тогда возмущенный горожанин обратился в суд. В итоге суд обязал компанию выплатить пострадавшему 2,6 млн рублей неустойки. И даже в этом случае деньги поступили дольщику только после вынесения постановления судебным приставом о запрете регистрационных действий в отношении земельных участков и объектов недвижимости застройщика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы изъяли арестованную технику «Метростроя».

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