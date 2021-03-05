Сгоревший BMW X6 на Ленинском проспекте обернулся уголовным делом

В четверг, 4 марта, около 5 часов утра возле дома №100 по Ленинскому проспекту, где располагается торговый центр «Фиолент», сгорел BMW X6. Полицейские подозревают умышленный поджог.

Пострадавший автомобиль, как выяснилось, принадлежал 38-летнему менеджеру коммерческой организации. Кроме того, жертвами возгорания стали еще две иномарки, припаркованные поблизости. Все трое автовладельцев обратились с заявлениями в правоохранительные области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по факту происшествия возбуждено уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). Стражи порядка принимают все необходимые меры к раскрытию преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице задержали четверых участников банды серийных угонщиков корейских автомобилей.