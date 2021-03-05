Ночью на Богатырском проспекте столкнулись каршеринг и фургон, есть пострадавшие

Много проезжавших мимо машин остановились, чтобы оказать помощь участникам аварии. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Много проезжавших мимо машин остановились, чтобы оказать помощь участникам аварии. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В ночь на 5 марта на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара в Приморском районе Петербурга произошло столкновение каршерингового автомобиля и фургона.

Фото- и видеозаписями с места происшествия поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По данным автора публикации, каршеринг подрезал фургон, из-за чего последний перевернулся. Кроме того, из-за столкновения легковушка сбила фонарный столб.

«Скорая», по словам свидетелей аварии, прибыла оперативно, буквально через 5 минут. Также много автомобилей остановились, чтобы помочь. К счастью, обошлось без погибших, но по данным телеканала 78 пострадали два человека в салоне микроавтобуса: водитель получил перелом ноги, а пассажир — черепно-мозговую травму.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на площади Льва Толстого два автомобиля вылетели на тротуар.