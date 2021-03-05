На популярных автобусных маршрутах Петербурга увеличат количество транспорта

С 9 марта на еще двух популярных автобусных маршрутах Северной столицы запустят дополнительный транспорт, информирует пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Со вторника по будням на четыре автобуса больше будут курсировать по маршруту №141 «Звездная улица — Московский вокзал». В входные маршрут усилят двумя дополнительными автобусами. Интервал движения, таким образом, должен сократиться с 26 до 18 минут.

Кроме того, два дополнительных автобуса в будние дня запустят на маршруте №3 от улицы Костюшко до Театральной площади. Напомним, что в общей сложности с начала марта еще 10 маршрутов получили более 40 автобусов для восстановления доковидного объема обслуживания пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам транспортной реформы все автобусы в Северной столице станут социальными.