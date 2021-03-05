Башня святого Олафа 9 марта закрывается на долгую реставрацию

Башня святого Олафа 9 марта закрывается на долгую реставрацию
Работы в музее начнутся 9 марта. Фото:

Башню святого Олафа в Выборге закроют на реставрацию. Работы начнутся 9 марта. Об этом рассказали представители Выборгского музея-заповедника.

Восстановительные работы ориентировочно будут проводиться полтора года — до третьего квартала 2022-го. За это время специалисты отреставрируют и приведут в порядок средневековое сооружение.

Как сообщили в официальной группе Выборгского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте», объект будет открыт для посещения 6, 7 и 8 марта.

Другие объекты музея – башня-ратуша и рыцарский дом с камерой пыток – будут работать в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть восстановит Анненские укрепления в Выборге. К работам приступят в 2022 году.

башня святого олафа выборг реставрация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном прокомментировали случаи вакцинации от коронавируса, когда ...
Пострадавшим от помощи ковид-пациентам петербургским медикам выплатят компенсации
В КРТИ опровергли планы по строительству надземного метро в Петербурге
«Скопинский маньяк» заявил о намерении жениться
КГИОП добился возвращения исторического облика хозяйственного корпуса ...
На Сейшельских островах ждут туристов со всех стран мира
Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 ...
Петербургские журналисты обвинили депутатов ЗакСа в организованной травле