Башня святого Олафа 9 марта закрывается на долгую реставрацию

Башню святого Олафа в Выборге закроют на реставрацию. Работы начнутся 9 марта. Об этом рассказали представители Выборгского музея-заповедника.

Восстановительные работы ориентировочно будут проводиться полтора года — до третьего квартала 2022-го. За это время специалисты отреставрируют и приведут в порядок средневековое сооружение.

Как сообщили в официальной группе Выборгского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте», объект будет открыт для посещения 6, 7 и 8 марта.

Другие объекты музея – башня-ратуша и рыцарский дом с камерой пыток – будут работать в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть восстановит Анненские укрепления в Выборге. К работам приступят в 2022 году.