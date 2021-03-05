На Сейшельских островах ждут туристов со всех стран мира

На Сейшельских островах ждут туристов со всех стран мира
Сейшельские острова открылись для большинства туристов. Фото: unsplash

Туристам, чтобы попасть на острова, нужно предоставить отрицательный тест на коронавирус.

В посольстве России на Сейшелах заявили, что острова готовы принимать туристов из любых стран мира. Государство открывает свои границы 25 марта для тех, кто готов предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что есть исключение: на Сейшелах не готовы пока что принимать граждан из ЮАР, так как там высок уровень распространения нового опасного штамма коронавируса.

Напоминаем, что на острова можно было летать с 14 января, но власти требовали сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса и отрицательный тест на инфекцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 апреля. Правило не касается транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до 6 лет.

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На Сейшельских островах ждут туристов со всех стран мира
Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 ...