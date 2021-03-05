«Будем смотреть по погоде»: Бондаренко прокомментировал подготовку к весенней генеральной уборке города

Город пока рано убирать к весне. Фото: pixabay

Город пока рано убирать к весне. Фото: pixabay

Вице-губернатор заявил, что ожидаются снегопады, так что для начала нужно разобраться с последствиями зимы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что после мартовских снегопадов дорожные службы начнут готовиться к весенней генеральной уборке города. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Он отметил, что синоптики прогнозируют очередные снегопады, поэтому в первую очередь нужно готовиться к ликвидации осадков. Затем, считает Бондаренко, нужно направить силы на комплексную работу по зачистке тротуаров и лотковых зон от мусора.

Политик добавил, что город пора готовить не только к весне, но и к ПМЭФ.

«Будем смотреть по погоде. В случае среднесуточных положительных температур, локально мыть улицы начнем уже в марте»,

— добавил вице-губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга заметили подснежники в первый день весны.