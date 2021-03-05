Ученые обнаружили гигантскую суперземлю рядом с Землей

Ученые из немецкого Института астрономии Макса Планка обнаружили горячую суперземлю на орбите вокруг красного карлика Глизе 486.

Карлик Глизе 486 находится в 26 световых годах от Земли. Экзопланету назвали Глизе 486b, сообщает журнал Science.

Глизе 486b, имеет массу в 2,8 раза больше массы Земли, то есть на 30 % крупнее нашей планеты.

Обнаруженная экзопланета делает оборот вокруг местного солнца за полтора дня на расстоянии в 2,5 млн километров. Температура на ее поверхности достигает 700 Кельвинов, и этот факт делает ее похожей по условиям на Венеру.

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