Ученые обнаружили гигантскую суперземлю рядом с Землей

Ученые обнаружили гигантскую суперземлю рядом с Землей
Карлик Глизе 486 находится в 26 световых годах от Земли. Фото: Pixabay

Ученые из немецкого Института астрономии Макса Планка обнаружили горячую суперземлю на орбите вокруг красного карлика Глизе 486.

Карлик Глизе 486 находится в 26 световых годах от Земли. Экзопланету назвали Глизе 486b, сообщает журнал Science.

Глизе 486b, имеет массу в 2,8 раза больше массы Земли, то есть на 30 % крупнее нашей планеты.

Обнаруженная экзопланета делает оборот вокруг местного солнца за полтора дня на расстоянии в 2,5 млн километров. Температура на ее поверхности достигает 700 Кельвинов, и этот факт делает ее похожей по условиям на Венеру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фонд «Талант и успех», в состав которого входит образовательный центр «Сириус», получил лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность. Космическая лаборатория «Сириуса» имеет полный цикл производства, включая мастерские по проектированию и комплекс испытательного оборудования.

Глизе 486 суперземля ученые


 

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