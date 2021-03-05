Perseverance впервые «прокатился» по Марсу

Американский ровер Perseverance совершил первую тестовую поездку по Марсу. Об этом сообщается на странице аппарата в Twitter.

«Я в пути! Только что прошел свой первый тест-драйв на Марсе, проехав около 5 метров <…> Еще многое предстоит сделать», – говорится в сообщении, опубликованном от лица марсохода.

В феврале марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Аппарат уже передал на Землю снимки и видео Красной планеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что человек заметил Марс еще до изобретения телескопа – как мы сегодня, древние люди, могли наблюдать за планетой невооруженным глазом. Прошли столетия, Красная планета успела стать для одних людей – родиной пришельцев, а для других – мечтой и будущим местом для жизни.