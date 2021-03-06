Россиянам рассказали, как избавиться от звонков менеджеров по продажам

Многие россияне сталкиваются с проблемой назойливых звонков с предложением купить какие-либо товары или услуги. Член совета «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев рассказал, как оградить себя от подобных продавцов.

По его словам, в случае отсутствия интереса к покупке нужно ответить вопросом на вопрос и попросить звонящего представиться. Если человек не даст ответа, нужно спросить кто он, где работает и по какому вопросу звонит. Если внятного ответа не последует, можно вешать трубку.

В разговоре с радио Sputnik специалист отметил, что если телефонное предложение заинтересовало потенциального клиента, соглашаться сразу тоже не стоит. Перед этим следует сравнить цены в Интернете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телефонные мошенники могут звонить со знакомых вам номеров.