В Госдуме предложили ввести выплату для детей

В Госдуме предложили ввести выплату для детей
Власти думают о вводе новых выплат. Фото: pixabay

Средства могут начать выплачивать семьям, в которых ребенок находится на домашнем обучении.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил ввести еще одну выплату на детей. Он считает, что в средствах нуждаются семьи, в которых дети находятся на домашнем обучении. Об этом пишет «Парламентская газета».

Смолин считает, что родители в таком случае берут на себя функцию государства. Благодаря этим семьям власти экономят средства и нужно им помогать, уверен политик. Смолин добавил, что выплаты уже действуют в шести регионах страны – их осуществляли в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пострадавшим от помощи ковид-пациентам петербургским медикам выплатят компенсации. Выплаты получат медработники и водители автомобилей скорой помощи, которые пострадали, помогая коронавирусным пациентам, а также члены их семей.

выплаты Госдума дети домашнее обучение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вакцина «Спутник V» заняла второе место по количеству одобривших ее стран
В России за сутки выявили 11 022 случая заражения коронавирусом
На Кубинской произошла авария: на место инцидента приехали медики
В Госдуме предложили ввести выплату для детей
Сразу два ДТП произошло на перекрестке Земского и Вербной
СК проверит информацию о мошенничествах в отношении петербургских пенсионеров
Доктор объяснил, почему женщины реже болеют коронавирусом
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 6 марта