В Петергофе на стройке рабочий погиб из-за обрушения траншеи

В субботу, 6 марта, около пяти часов вечера в Петергофе на строительной площадке спортивного комплекса произошла трагедия: из-за обрушения траншеи труба насмерть задавила одного из рабочих.

Инцидент произошел на Гостилицкой, 2, на заезде через улицу Широкую. В момент, когда строительная траншея начала осыпаться, находившиеся там рабочие бросились в безопасную сторону, тогда как один мужчина, наоборот, побежал в самый эпицентр обрушения.

В результате на рабочего упала труба и придавила его. Пострадавший, к сожалению, скончался на месте от полученных травм. Предполагалось, что мужчина был сотрудников Водоканала, но в пресс-службе предприятия опровергли эти сведения, передает 78.ru. Что стало причиной обрушения, вероятно, выяснят сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после гибели подростка, задохнувшегося газом, в Выборге возбуждено уголовное дело.