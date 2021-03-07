За сутки на коронавирус проверили 19 005 петербуржцев

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели обследовать 19 005 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнь, за указанный период было обработано 3 644 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 419 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 148 человек. Добровольцы выполнили 5 893 заявки.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, нужно ли повторно делать вакцину от коронавируса тем петербуржцам, у кого не выработалось достаточное количество антител.