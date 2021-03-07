Пользователей предупредили о краже личных данных через Wi-Fi

Эксперт посоветовал по возможности не пользоваться публичными сетями. Фото: unsplash

Эксперт посоветовал по возможности не пользоваться публичными сетями. Фото: unsplash

Российских пользователей предупредили, что злоумышленники научились похищать личные данные с помощью Wi-Fi-ловушек.

Директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь заявил, что злоумышленники создают замаскированные общедоступные Wi-Fi-точки для кражи логинов и паролей подключившихся.

Пользователи, не подозревая подвоха, подключаются к якобы бесплатному Wi-Fi ресторана, аэропорта или вокзала, тем самым попадая в ловушки преступников, передает РИА Новости.

Эксперт посоветовал по возможности не пользоваться публичными сетями. Но в случае необходимости он рекомендует не входить в важные учетные записи, к примеру, в онлайн-банки.

Также Бондарь посоветовал использовать разные пароли для учетных записей и не сохранять их в браузере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о сообщениях, которые нужно срочно удалять из телефона.