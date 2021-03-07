Британские ученые заражают людей коронавирусом для эксперимента

В Великобритании исследователи запустили эксперимент, в ходе которого добровольцев будут заражать коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в британском Минздраве, это исследование стало первым в мире, когда ученые специально заражают людей ковидом. В прошлом подобные эксперименты проводили для создания вакцин от гриппа и малярии.

Британские специалисты будут вводить минимальную дозу вируса участникам исследования с низким риском заражения COVID-19. Всего инфицировать планируют 90 людей. Перед экспериментом научные сотрудники проанализируют их характеристики, чтобы потом выяснить, как их иммунная система реагирует на коронавирус.

Также исследование позволит узнать, как зараженные распространяют частицы вируса в окружающую среду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ученые создали домашний экспресс-тест на коронавирус.