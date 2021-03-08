Улицы и дворы Петербурга убирают более 6 тыс. коммунальщиков

После обильного снегопада в уборке улиц Петербурга участвуют 6245 дворников. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Для чистки дворов задействовали 529 единиц спецтехники и 745 средств малой механизации, включая роторные снегоочистители, механические щетки и распределители противогололедных материалов.

«В выходные праздничные дни Жилищным комитетом осуществляется ежедневный мониторинг организации уборочных работ», — сообщили в Смольном.

Во всех районах Петербурга организованы штабы по уборке территорий.

В понедельник, 8 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег. Столбики термометров покажут -6…-8 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -5…-10 градусов. Ветер северного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.