В Колпино шиномонтажник насмерть забил своего коллегу кувалдой

Вечером воскресенья, 7 марта, в Колпинском районе Северной столице произошло трагическое убийство, совершенное из-за злоупотребления спиртным.

По данным правоохранительных органов, 33-летний сотрудник шиномонтажа насмерть забил своего коллегу кувалдой прямо на рабочем месте. Инцидент произошел в здании на Понтонной улице, передает 78.ru, где располагается сервисный центр.

Согласно предварительной версии полицейских, приятели вместе распивали алкогольные напитки, а затем, перебрав с количеством выпитого, поссорились. В ходе разгоревшегося конфликта один из мужчин схватил кувалду и стал наносить ею удары оппоненты. От полученных травм 47-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали по горячим следам, подробности инцидента устанавливаются правоохранителями.

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