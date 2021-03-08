В Колпино шиномонтажник насмерть забил своего коллегу кувалдой

В Колпино шиномонтажник насмерть забил своего коллегу кувалдой
Подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вечером воскресенья, 7 марта, в Колпинском районе Северной столице произошло трагическое убийство, совершенное из-за злоупотребления спиртным.

По данным правоохранительных органов, 33-летний сотрудник шиномонтажа насмерть забил своего коллегу кувалдой прямо на рабочем месте. Инцидент произошел в здании на Понтонной улице, передает 78.ru, где располагается сервисный центр.

Согласно предварительной версии полицейских, приятели вместе распивали алкогольные напитки, а затем, перебрав с количеством выпитого, поссорились. В ходе разгоревшегося конфликта один из мужчин схватил кувалду и стал наносить ею удары оппоненты. От полученных травм 47-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали по горячим следам, подробности инцидента устанавливаются правоохранителями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали девушку, ударившую ножом сожителя своей матери.

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В Колпино шиномонтажник насмерть забил своего коллегу кувалдой
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