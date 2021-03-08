В США выставили на продажу единственный в стране ВАЗ-2110 за 815 тысяч рублей

В Соединенных Штатах Америки местный автодилер DFW Cars & Trucks выставил на продажу редкий лот: ВАЗ-2110, выпущенный в 2001 году.

За автомобиль требую 10 950 долларов (примерно 815 тысяч рублей по текущему курсу). Машина находится в Техасе и, как утверждает автосалон, является единственным экземпляром данной модели в стране. Пробег у Lada всего 15 тысяч километров, она находится в отличном состоянии, не требует ремонта и готова к эксплуатации. Продавец отмечает, что в салоне даже чувствуется характерный запах нового автомобиля.

Проблема с автомобилем заключается в отсутствии документа, позволяющего использовать его на американских дорогах. Тем не менее, дилер отмечает, что бумагу, возможно, удастся добыть. Сложность её получения связана со строгими ограничениями на ввоз в США иностранных автомобилей, выпущенных не позднее 25 лет назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что платье ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске не смогли продать на благотворительном аукционе.