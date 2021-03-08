В ВОЗ сравнили эффективность мер по коронавирусу против гриппа

Коронавирусные ограничения хорошо повлияли на борьбу с другими сезонными инфекциями. Об этом заявила глава ВОЗ Сильвия Брайанд.

По ее словам, в ВОЗ отслеживают сезонную заболеваемость гриппом. Так, в Южном полушарии наблюдается «крайне низкая циркуляция» вируса.

Как сообщил ТАСС, в настоящий момент ясно, что меры против Covid-19 помогают бороться и с гриппом.

Специалист отметила, что именно поэтому необходимо продолжать соблюдать все меры, принятые для защиты общественного здравоохранения, чтобы сократить распространение и других заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава сравнил смертность при коронавирусе и гриппе. Он назвал приведенные данные достаточно свежими.