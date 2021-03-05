Главный кардиолог Минздрава сравнил смертность при коронавирусе и гриппе

Главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов заявил, что смертность при коронавирусной инфекции и гриппе составляет порядка 17%.

По словам Бойцова, которые приводит РИА Новости, ученые подтвердили, что летальность при коронавирусе и гриппе сопоставимы. Он назвал эти данные достаточно свежими.

Также он сравнил необходимость лечения в реанимационном отделении у больных коронавирусом и гриппом. Врач отмечает, что у пациентов с гриппом такая необходимость составляет 61%, а у заболевших коронавирусом — всего 14%. Специалист добавил, что этот факт говорит о том, что летальность при коронавирусе такая «разбавленная» за счет того, что госпитализируются не только тяжелые больные, как это бывает при гриппе.

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