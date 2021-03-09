Угроза новой вспышки и свободные койки: новое о COVID-19 в Петербурге за сутки

В Петербурге минул год с тех пор, как в Северной столице диагностировали первый случай новой коронавирусной инфекции. За это время город успел пережить две вспышки пандемии и массу ограничений. Пока заболеваемость среди населения падает, число занятых «ковидных» коек в стационарах остается невысоким.

Как писала Gazeta.SPb, петербуржцы с новой коронавирусной инфекцией чаще стали обращаться к медикам за помощью. За последнюю неделю число обращений выросло более чем на 40%. Количество выздоровевших за неделю выросло на 33,44 %, а число госпитализированных сократилось на 0,4%.

О ситуации с коронавирусом в городе отчитался и Межведомственный городской координационный совет по борьбе с COVID-19. Уточнялось, что заболеваемость в городе снизилась на 32%. Впрочем, специалисты отмечали, что эпидемиологический процесс в Петербурге все еще находится на высоком плато.

Совет также подчеркивал: роль массовой вакцинации сейчас – решающий фактор, поскольку вероятность новой вспышки заболеваемости все еще высока.

Пока же в Северной столице развернуты 6924 койки для пациентов, больных коронавирусом. Из них свободны 1890 коек, что составляет более 27%.

Напомним, что, по последним данным, в Петербурге за все время пандемии было выявлено 374 887 больных коронавирусом. За сутки, по состоянию на 8 марта, число заболевших составило менее тысячи человек. Пока в городе наблюдаются более 47 тысяч пациентов с COVID-19. За все время выздороветь успели более 316 тысяч человек. При этом пандемия унесла жизни более 11 тысяч человек.