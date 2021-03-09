«Обрушение декораций»: Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл

&#171;Обрушение декораций&#187;: Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила интервью Меган Маркл и принца Гарри. Накануне они рассказали Опре Уинфри о жизни в королевской семье.

По словам Марии Захаровой, это интервью позволило понять, что такое «демократия со спецификой британской монархии». Она отметила, что даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке.

«Это не скандал. Это обрушение декораций», — написала в Facebook официальный представитель МИД РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри. Новостью герцог поделился в Twitter после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с беременной актрисой.

королевская семья мария захарова меган маркл


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Калининском районе двухлетний ребенок отравился наркотиками
После смертельного ДТП в Сосновом Бору возбуждено уголовное дело
Над ВНИИБ вновь зависла угроза сноса – активисты собирают народные сходы
Почти половина британцев осудили откровенное интервью принца Гарри и Меган Маркл
Во Всеволожске женщина расстреляла своего сожителя
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более пяти тыс. человек
«Обрушение декораций»: Мария Захарова прокомментировала интервью ...
В Петербурге скончался бывший начальник Нахимовского училища