«Обрушение декораций»: Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила интервью Меган Маркл и принца Гарри. Накануне они рассказали Опре Уинфри о жизни в королевской семье.

По словам Марии Захаровой, это интервью позволило понять, что такое «демократия со спецификой британской монархии». Она отметила, что даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке.

«Это не скандал. Это обрушение декораций», — написала в Facebook официальный представитель МИД РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри. Новостью герцог поделился в Twitter после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с беременной актрисой.