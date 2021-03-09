Эксперт объяснила, почему петербуржцы не спешат покидать коммуналки

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, который вносит изменения в закон о расселении коммуналок в городе. В Смольном считают, что поправки помогут быстрее превращать коммунальные квартиры в отдельные. Эксперты при этом отмечают: петербуржцы не спешат покидать свои комнаты.

Напомним, что в феврале этого года Законодательное Собрание Петербурга в третьем чтении поддержало изменение в отдельные законы в сфере жилищной политике, которые касаются расселения коммунальных квартир.

Во-первых, поправками уточнили категории жителей, которые могут быть признаны нуждающимися в содействии города в улучшении жилищных условий. Во-вторых, было решено применять понижающий коэффициент 0,3 к рыночной стоимости при продаже свободных комнат в коммуналках, если в результате продажи квартира становится отдельной.

Последнее изменение предполагает, что за счет более доступного выкупа последних комнат, коммунальные квартиры быстрее будут становиться отдельными.

Как считает доцент кафедры гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук Надежда Бутакова, изменения могут и не решить проблему. Процесс расселения коммуналок замедляет факт того, что дешевые комнаты пользуются повышенным спросом.

«Нельзя игнорировать тот факт, что высокая стоимость жилья в городе вынуждает людей покупать не отдельные квартиры, а именно комнаты. Ведь средняя цена однокомнатной квартиры в Петербурге примерно в два раза выше стоимости средней комнаты. Говорить об особой инвестиционной привлекательности расселения в «хрущевках» и «брежневках» не приходится», – подчеркнула она.

При этом воспользоваться программами расселения коммунальных квартир. могут не все. В адресные перечни, которые составляют районные администрации, включают такие квартиры, где все проживающие встали на городскую очередь и поголовно согласны на расселение.

«Однако люди привыкли к району, сдружились или даже породнились с соседями по коммуналке, и не хотят никуда разъезжаться. Расселение – это в любом случае выбор жильцов. Сложно заставить разъехаться лиц, проживших всю жизнь в одной квартире», – пояснила специалист.