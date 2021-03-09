В Калининском районе среди белого дня четверо ограбили ювелирный

В Калининском районе Петербурга на проспекте Науки четверо мужчин ограбили ювелирный магазин. Перечень изделий и сумму ущерба еще предстоит оценить.
Как стало известно gazeta.spb.ru, на виду у всех они разбили витрину и похитили пять планшетов с драгоценностями.
На вид мужчины ростом около 180 см, среднего телосложения. На лицах у них были надеты медицинские маски, одеты в темную одежду, на головах — капюшоны.
В магазине велось видеонаблюдение, оно просмотрено и будет изучаться экспертами.
С места происшествия полиция также изъяла следы рук и обуви.
Ранее gazeta.spb.ru рассказала о том, что здесь же на проспекте Науки внучка избила свою бабушку.
Газета gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе двухлетний ребенок отравился наркотиками.