В Калининском районе среди белого дня четверо ограбили ювелирный

В Калининском районе Петербурга на проспекте Науки четверо мужчин ограбили ювелирный магазин. Перечень изделий и сумму ущерба еще предстоит оценить.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на виду у всех они разбили витрину и похитили пять планшетов с драгоценностями.

На вид мужчины ростом около 180 см, среднего телосложения. На лицах у них были надеты медицинские маски, одеты в темную одежду, на головах — капюшоны.

В магазине велось видеонаблюдение, оно просмотрено и будет изучаться экспертами.

С места происшествия полиция также изъяла следы рук и обуви.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала о том, что здесь же на проспекте Науки внучка избила свою бабушку.

Газета gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе двухлетний ребенок отравился наркотиками.