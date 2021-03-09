Темное модельное прошлое. Что толкает красавиц на избиения и убийства

В Петербурге еще одна девушка с модельным прошлым оказалась фигуранткой уголовного дела. 25-летнюю жительницу Кузнечного переулка обвиняют в избиении бабушки. Не так давно по той же статье обвинили другую манекенщицу из Северной столицы, которая, как считает следствие, воткнула нож в мужа.

Молодую петербурженку, в прошлом у которой, как утверждают СМИ, — модельная карьера, задержали 7 марта. По данным Gazeta.SPb, в полицию девушка позвонила сама. Она заявила, что ее бабушка упала в квартире на проспекте Науки и повредила глаз. Пожилая женщина была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. Как оказалось, у нее был пробит череп.

По статье 111 УК РФ в отношении экс-модели возбудили уголовное дело, следователи начали настаивать на ее аресте. Это ходатайство суд удовлетворил 9 марта. Уточняется, что, по версии, следствия, бабушка с внучкой поссорились. Девушка же умышленно начала бить старушку. Не исключается, что молодая петербурженка могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Сама модель вместе со своим адвокатом настаивала на подписке о невыезде или домашнем аресте. Девушка отметила, что не намерена скрываться. Суд решил отправить ее в СИЗО до 6 мая. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Как писала Gazeta.SPb, в декабре прошлого года по той же статье в Петербурге обвинили другую модель, которая оказалась в суде после смерти своего мужа. Убийство мужчины произошло в съемной квартире. Правоохранители настаивали на то, что девушка нанесла своему мужу ножевое ранение. Тогда отмечалось, что причиной нападения могла стать ревность.

Ревность к слову уже не раз толкала моделей в Петербурге и области на преступления.

В 2019-м году в Северной столице был вынесен приговор по делу об убийстве 17-летней фотомодели. На теле убитой девушки зафиксировали почти 200 ран. Виновной в жестокой расправе была признала ее сестра, которая также была топ-моделью.

Под Петербургом летом прошлого года произошла еще одна кровавая драма с участием фрик-модели. Девушку заподозрили в нападении с ножом на своего возлюбленного.