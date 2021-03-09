Петербуржцы бьют тревогу: в сквере на Раумской улице сносят деревья

В одном из скверов Колпинского района полным ходом идет вырубка деревьев. Петербуржцы уверены: работы незаконны. Пока депутаты и чиновники выясняют, что происходят, сквер успел поредеть.

Уже несколько дней жители Колпинского района бьют тревогу в социальных сетях. Уточняется, что деревья валят в сквере на Раумской улице.

«Рубят деревья без информационного щита. Никакой информации в открытом доступе о проведении этих работ нет», — отмечается в группе «Деревья Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители при этом утверждают: деревья в сквере здоровые.

На жалобы жителей в социальной сети откликнулась районная администрация. Там заявили, что информацию направили в комитет по благоустройству и полицию для принятия мер.

Ответ, впрочем, местных жителей мало удовлетворил.

«Получим очередную отписку. Деревья уже не вернуть!», — заметила одна из жительниц.

Выяснить обстоятельства планирует и депутат петербургского ЗакСа от Колпинского района Елена Киселева. Об этом она сообщила 9 марта Gazeta.SPb. По словам парламентария, обращений от местных жителей она не получала, но планирует проверить информацию.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Новой Ладоге намерены провести дендрологическую экспертизу, чтобы выявить больные деревья. Эта работа пройдет в рамках благоустройства, на которое город получил федеральный грант в размере 80 млн рублей.