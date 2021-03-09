В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемиологического порога

В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидемических порогов. Источник: gov.spb.ru

В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидемических порогов. Источник: gov.spb.ru

Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации в Петербурге, указав на низкий уровень заболеваемости в регионе.

В первую неделю марта показатели заболеваемости населения всех возрастных групп ниже эпидемических порогов. В том числе всего населения на 8,4%, детей до двух лет на 52,9%, до 3-6 лет на 20,1%, а до 7-14 лет на 27,2%.

Несмотря на неэпидемический уровень заболеваемости в городе, не стоит забывать о необходимых мерах для предотвращения риска заболеваний.

Систематически добросовестно мыть руки, проветривать и делать влажную уборку, тем самым давая воздуху в помещении «поменяться».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несмотря на неэпидемический уровень заболеваемости в городе, не стоит забывать о необходимых мерах для предотвращения риска заболеваний. Роспотребнадзор напомнил об обязательной дезинфекции жилых помещений во время пандемии.