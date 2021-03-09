Рабочее движение по путепроводу во Всеволожске откроют в конце 2021 года

Рабочее движение по путепроводу во Всеволожске откроют в конце 2021 года
Путепровод во Всеволожске. Фото: lenobl.ru

Путепровод на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти планируют открыть для рабочего движения ближе к концу 2021 года.

К текущему моменту строители возвели большую часть подпорных стен будущего транспортного сооружения у станции Мельничный ручей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в начале лета специалисты построят надвижку пролетного строения путепровода над железнодорожными путями. Строители будут работать в специальные «окна» в графике движения поездов.

Согласно проекту, протяженность путепровода у станции Мельничный Ручей составит 79 метров, будет построено четыре полосы движения. Сметная стоимость стройки оценивается 1,7 млрд рублей, заказчиков выступает «Ленавтодор».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкция Колтушского шоссе завершится летом 2024 года.

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