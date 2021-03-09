МИД поддержал инициативу Перминова об электронных визах в Ленобласти

МИД поддержал инициативу Перминова об электронных визах в Ленобласти
Инициатива принадлежит Сергею Перминову. Фото: правительство Ленобласти

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов обратился в российский МИД с инициативой включить региональные погранпункты в перечень пунктов пропуска через границу РФ, через которые иностранцы смогут проезжать по единой электронной визе.

Как сообщает Online47, в региональный список попали автомобильные пункты пропуска — Брусничное, Светогорск, Торфяновка; железнодорожные — Выборг, Ивангород, морские — Высоцк, форт «Константин» и Выборг.

Отмечается, что введение электронной визы на пунктах пропуска поможет развитию туризма, повысит привлекательность региона для инвесторов и будет способствовать росту экономики.

Министерство иностранных дел рассмотрело и поддержало инициативу Перминова, но она должна получить согласование в ряде профильных ведомств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти спасли пушку Российской империи: ее передадут в музей.

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