В Ленобласти спасли пушку Российской империи: ее передадут в музей

Пушку вывезли с острова и доставят в музей. Фото: скриншот Telegram-канал Администрации Ленобласти

Пушку вывезли с острова и доставят в музей. Фото: скриншот Telegram-канал Администрации Ленобласти

Пушку пытались присвоить неизвестные граждане, но на это обратили внимание неравнодушные прохожие.

На острове Черновой недалеко от поселка Подборовье нашли пушку Российской империи. Туристы обратили внимание на группу мужчин, которые пытались унести ее в неизвестном направлении. Во время разговора стало ясно, что доверять им нельзя. Неравнодушные граждане спасли пушку и сейчас ее везут в Выборгский замок. Об этом сообщает ivbg.ru.

Председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой заявил, что пушку уже достали с острова. Ее предстоит отреставрировать, а затем «выставить на всеобщее обозрение».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге башня Олафа обзаведется панорамным лифтом. Грузоподъемность лифта составит 1000 кг, а габариты — 1,4 х 1,6 метра. Благодаря лифту на смотровую площадку башни смогут попасть маломобильные категории граждан.