В Выборге башня Олафа обзаведется панорамным лифтом

После реконструкции башни Олафа в Выборге посетители смогут подняться на смотровую площадку на панорамном лифте.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти в среду, 15 июля. Грузоподъемность лифта составит 1000 кг, а габариты — 1,4 х 1,6 метра. Благодаря лифту на смотровую площадку башни смогут попасть маломобильные категории граждан.

При этом строительство сооружения предполагает минимальное вмешательство в убранство башни Выборгского замка. Стоимость работ оценивается в 185 млн рублей. Лифт будет готов к 2022 году.

Напомним, проект по реконструкции башни Олафа подготовили в 2015 году. Однако реставрацию решили приостановить из-за слабой несущей способности кладки стен.

В 2018 году проект скорректировали чтобы сохранить архитектурную целостность башни и исторические элементы.

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