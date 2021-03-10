Жителей Шушар оставили без горячей воды и отопления в морозы

В Шушарах в жилых домах отключили горячее водоснабжение и отопление накануне самой холодной ночи этого марта.

Как сообщает Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу ГУП «ТЭК», там произошла коммунальная авария, однако сроки окончания ремонтных работ и ликвидации последствий в предприятии назвать не смогли. Дефект выявили на Пушкинской улице — там случилось технологическое нарушение на обратном трубопроводе диаметром 500 мм.

Для устранения дефекта аварийная служба ограничила центральное отопление потребителей котельной на Школьной улице, 56. Стоит отметить, что минувшая ночь в Северной столице была самой холодной с начала весны, в городе похолодало до минус 21 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Хлопкина прорыв трубы: дорогу залило водой.