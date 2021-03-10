Уроженца Узбекистана заподозрили в убийстве соотечественницы в квартире в Шушарах

В Пушкинском районе задержан подозреваемый в убийстве 29-летней гражданки Узбекистана. Правоохранители предполагают, что ее зарезал 22-летний соотечественник.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, преступление произошло 8 марта в квартире дома №286 по Московскому шоссе в Шушарах. Там было обнаружено тело иностранки с ножевыми ранениями, которая приехала в Россию с целью работы.

Прибывший на место наряд за 10 минут поймал подозреваемого. Им оказался молодой приезжий из Узбекистана. Было установлено, что молодой человек зарезал потерпевшую на почве личных неприязненных отношений.

В отношении него открыли уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волхове женщина чуть не зарезала своего сожителя.