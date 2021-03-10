В Волхове женщина чуть не зарезала своего сожителя

Мужчина получил ножевое ранение в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 9 марта в полицию сообщили о том, что в квартире в Волхове мужчина получил ножевое ранение.

Мужчину 1971 года рождения госпитализировали с ножевым ранением. По подозрению по «горячим следам» задержана сожительница потерпевшего – неработающая женщина 1978 года рождения.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, на почве ревности, женщина нанесла ножевое ранение своему сожителю. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стражи порядка задержали гражданина, ударившего ножом пациента Областной туберкулезной больницы в Шведском проезде в Тихвине. Причиной разгоревшегося конфликта между больными стали неприязненные отношения.