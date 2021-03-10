Следователи открыли дело против пожарного, избившего своего коллегу в Петербурге

Следователи открыли дело против пожарного, избившего своего коллегу в Петербурге
Пожарные устроили драку в пожарной части. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Следственные органы по Выборгскому району города возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью после драки двух пожарных.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, еще в середине февраля в полицию обратился 42-летний инструктор пожарной части №45 на Выборгском шоссе. Он сообщил, что между ним и 45-летним пожарным этой части произошел конфликт, который перерос в драку. Все закончилось тем, что пожарный избил заявителя руками и ногами.

После конфликта избивший коллегу пожарный уехал в Москву и вернулся лишь 8 марта. По прибытии он сразу пошел давать объяснения в отдел полиции.

Материалы дела передали следователям, которые и открыли уголовное дело. Пожарного отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разыскивает поджигателей иномарок на Петергофском шоссе.

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