Сайты российских госорганов возобновили работу после сбоя

Сайты официальных ведомств РВ, в частности, интернет-порталы президента, правительства, Государственной думы, Совета федерации и Роскомнадзора вернулись к работе. До этого несколько часов они были недоступны из-за технических неполадок.

По данным Минцифры, проблемы были вызваны сбоями в работе маршрутизаторов «Ростелекома» — одного из крупнейших отечественных провайдеров. В самой компании подтвердили проблемы с оборудованием и заявили, что уже работают над их устранением. Отметим, что, к примеру, сайт Следственного комитета при этом до сих пор остается вне зоны доступа.

Согласно статистике сервиса Downdetector, жалобы стали поступать от пользователей около 11 часов утра по московскому времени. 93% жаловались на проблемы с интернетом, 4% жалоб связаны с работой всех сервисов, еще 2% претензий касались работы телевидения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость загрузки фото и видео в Twitter из-за публикации соцсетью призывов к детской порнографии, суицидам и информации об использовании наркотиков. С неполадками на порталах госорганов исполнение решения ведомства не связывают.