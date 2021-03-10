В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской жены — пять лет назад он заявил о её якобы исчезновении

Полицейские Северной столицы задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своей сожительницы. Пять лет назад он заявил о её якобы исчезновении.

Петербуржец обратился к правоохранителям Красногвардейского 30 июля 2015 года. 41-летний мужчина рассказал, что пропала его 43-летняя гражданская жена. По рассказам заявителя вечером 25 июля они поссорились, находясь в салоне автомобиля, после чего женщина собрала вещи, вышла из машины и уехала на рейсовом автобусе в неизвестном направлении. По данному факту позже было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В результате выяснилось, что переживающий о пропаже избранницы мужчина непосредственно причастен к её гибели. В ходе конфликта, произошедшего на обочине трассы в Новгородской области, подозреваемый толкнул жертву — женщина упала и ударилась головой: травма оказалась смертельной. Тогда петербуржец решил попросту столкнуть её тело в придорожную канаву и скрыться с месте происшествия. Сейчас злоумышленник отпущен под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали украинца, объявленного в розыск в Германии за кражу.