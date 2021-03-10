Руководитель СКР по Ленобласти встретился с обманутыми дольщиками

Руководитель СКР по Ленобласти встретился с обманутыми дольщиками
Дольщики планировали устроить голодовку. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ленобласти

Глава следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области Сергей Сазин встретился с обманутыми дольщиками жилого комплекса «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе.

Руководитель ведомства отправился на встречу после того, как возмущенные владельцы недостроенных квартир запланировали устроить голодовку. Вместе с ним общались с гражданами сотрудники следственного управления, представители прокуратуры Ленинградской области, Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области, а также администрации Всеволожского муниципального района и УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Дольщики объяснили, что вынуждены постоянно бороться с проблемами из-за недобросовестных застройщиков и потребовали разъяснений сложившейся ситуации и мер, принимаемых к её устранению. Гражданам, в свою очередь, предложили подать жалобы в письменном виде в следственные органы, а также подготовили сообщение для правительства Ленобласти о принятии дополнительных мер по решению данной проблемы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга помогли обманутому дольщику получить 2,6 млн рублей неустойки.

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