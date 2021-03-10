Лобода не разрешила дочери участвовать в «Голосе»

Певица не хочет, чтобы из-за этого был очередной скандал.

Певица Светлана Лобода призналась, что ее девятилетняя дочь Ева очень хочет поучаствовать в детском «Голосе». При этом артистка выступила против и отказала девочке, о чем она рассказала в интервью Wday.

Лобода отметила, что девочка долго занимается вокалом и хочет выступить на большой сцене. После скандала с дочерью Алсу Микелой артистка поняла, что ее Еве делать в «Голосе» нечего.

«Не хочу неправильных разговоров»,

— объяснила она.

Певица также добавила, что Ева хотела бы попасть в команду к Егору Криду, но ей этого не удастся – мама против. Напоминаем, что Микела победила в «Голосе» в 2019 году и оказалась в центре скандала. Зрители решили, что звездная мама девочки накрутила голоса в пользу ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участие дочери Трофима в «Голосе. Дети» раскритиковал Соседов.