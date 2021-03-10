В Петербурге за мартовские праздники задержали 250 пьяных водителей

Некоторым из них грозят уголовные дела.

В Санкт-Петербурге за мартовские праздники задержали 264 пьяных водителей. Всего специалисты проверили около двух тысяч человек. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Проверка состоялась в преддверии Международного женского дня и после него. Сразу 264 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, из них 23 оказались рецидивистами. Те, кто оступился в первый раз, выплатят штраф и могут лишиться прав, а вот в отношении других возбудят уголовные дела.

Водители-рецидивисты должны будут либо выплатить крупный штраф, либо выполнить обязательные или принудительные работы, либо сесть в тюрьму сроком до двух лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге личного водителя главы УГИБДД подозревают в мошенничестве.