Прохожий получил пулю в ногу после конфликта с охранником на Маршала Жукова

В Кировском районе Петербурга задержан охранник, устроивший стрельбу из пневматического пистолета. Он прострелил ногу прохожему.

Инцидент произошел в среду, 10 марта, у дома №78 по проспекту Маршала Жукова. В отдел полиции обратился 37-летний мужчина с заявлением о том, что у него произошел конфликт с неизвестным мужчиой, в ходе которого оппонент выстрелил ему в ногу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте 40-летнего мужчину, работающего охранником частном парковки.

Пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрельба у метро «Проспект Большевиков» обернулась госпитализацией.