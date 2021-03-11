Прохожий получил пулю в ногу после конфликта с охранником на Маршала Жукова

Прохожий получил пулю в ногу после конфликта с охранником на Маршала Жукова
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга задержан охранник, устроивший стрельбу из пневматического пистолета. Он прострелил ногу прохожему.

Инцидент произошел в среду, 10 марта, у дома №78 по проспекту Маршала Жукова. В отдел полиции обратился 37-летний мужчина с заявлением о том, что у него произошел конфликт с неизвестным мужчиой, в ходе которого оппонент выстрелил ему в ногу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте 40-летнего мужчину, работающего охранником частном парковки.

Пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрельба у метро «Проспект Большевиков» обернулась госпитализацией.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание стрельба


 

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