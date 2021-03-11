На уборку Петербурга от снега направили почти 800 единиц техники

На уборку Петербурга от снега направили почти 800 единиц техники
Уборка снега в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В ближайшие часы в Северной столице начнется снег, его уборкой будут заниматься 795 единиц техники и более 1200 работников ручного труда.

Как сообщили в петербургском комитете по благоустройству, еще 81 машина и 430 специалистов наводят порядок в парках, скверах и садах.

Ночью на городских дорогах работали 702 снегоуборочные машины и 328 дворников.

Сейчас дорожники подметают дороги, вывозят мусор и остатки снега. За весь зимний сезон с улиц города на Неве вывезли более 1,3 млн кубометров снега. Их доставили на «снежные пункты» Водоканала.

Синоптики прогнозируют, что в четверг ожидается изменение характера погоды: небо уже заволокло облаками, а в течение дня значительно потеплеет, одновременно с этим усилится ветер. Это может привести к образованию гололедицы на дорогах. Чтобы минимизировать число аварий, дорожники продолжают обрабатывать дорожное полотно песко-соляной смесью. Только за вчерашний день на дороги высыпали 315 тонн такой смеси.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комитет чистит, горы остаются: в Петербурге вывезли 137 тыс. кубометров снега, но горожане жалуются на уборку.

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