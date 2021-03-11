На Коломяжском проспекте двое грабителей избили петербуржца ради смартфона и водительских прав

В Приморском районе стражи порядка задержали двух подозреваемых в ограблении мужчины, сообщили в в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу.

В ночь на 11 марта злоумышленники силой заставили жертву сесть в их автомобиль у дома на Коломяжском проспекте. После они доехали до парковки торгового центра «Сити Молл» и начали избивать мужчину. Злоумышленники распылили ему в лицо газовый баллончик и похитили его водительское удостоверение и смартфон.

Потерпевшему удалось выбраться из машины и добежать до ближайшего кафе, где он попросил о помощи. Персонал немедленно вызвал правоохранителей.

Прибывший наряд вневедомственной охраны выяснил приметы грабителей и по горячим следам нашел автомобиль злоумышленников. Мужчин задержали и передали полиции. Похищенное изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мигрант, жестоко избивший посетителя ресторана в Ленобласти.