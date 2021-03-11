Задержан северодвинец, взявший в заложники сотрудницу микрозаймов: рассказываем подробности

В Северодвинске задержали мужчину, который взял в заложники сотрудницу фирмы по микрозаймам. Подробности происшествия — в материале Gazeta.SPb.

Днем 11 марта 53-летний местный житель Александр К. ворвался в офис микрозаймов с ружьем и взял в заложницы сотрудницу организации. Как сообщает РИА Новости, через некоторое время мужчина отпустил удерживаемую девушку в туалет. И в этот момент полиция проникла внутрь.

Мужчина самовольно сдался полиции. У задержанного изъяли обрез охотничьего ружья и патроны, а затем вывели из здания офиса и увезли в отделение полиции.

Чтобы поймать мужчину, пришлось оцепить здание и один из районов Северодвинска. Пострадавших во время операции не было.

В интервью Life 53-летний местный житель, рассказывает, что на отчаянный шаг его вынудили «вышибалы». У мужчины были долги, поэтому коллекторы требовали от задержанного уплатить по счетам.

Перед тем как мужчину задержали, он заявил, что из-за просрочки по кредиту в Интернете о нём и его родственниках распространяют недостоверную и нелицеприятную информацию. По словам самого злоумышленника, сотруднице отделения микрозаймов, которая в этот день оказалась на работе, просто не повезло.

На месте происшествия дежурила машина скорой помощи. Девушка, которую взяли в заложники, жива. Она очень испугалась, но в порядке. Врач осмотрел ее, в госпитализации пострадавшая не нуждается.

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