В Петербурге задержали молодого пособника террористов, пытавшегося улететь в Сирию

Молодой человек уже купил билет на самолет в Стамбул, чтобы оттуда переправиться в Сирию и вступить в ряды террористов, но его вовремя задержали. Фото: pixabay

Молодой человек уже купил билет на самолет в Стамбул, чтобы оттуда переправиться в Сирию и вступить в ряды террористов, но его вовремя задержали. Фото: pixabay

В среду, 10 марта, оперативники Центра «Э», а также сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга 23-летнего уроженца Республики Дагестан.

Молодой человек, по информации правоохранителям, сочувствовал радикальным экстремистским взглядам и планировал улететь в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», действующей на территории Сирийской Арабской Республики (САР), запрещенной на территории России решением Верховного суда.

Согласно материалам следствия, с 21 января 2021 года задержанный переписывался в мессенджере с неизвестным человеком под ником «Большой Путь». В ходе общения молодой человек несколько раз рассказывал о своем намерении вступить в ряды террористов и планировал прилететь через Турцию в САР. Он даже купил билет на самолет, вылетающий из Москвы в Стамбул 25 марта, но был задержан. В отношении парня заведено уголовное дело по статьям о покушении на участие в деятельности организации, признанной террористической.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вербовщик террористов в Петербурге получил 2,5 года колонии.