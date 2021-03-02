В Петербурге вербовщика террористов приговорили к 5,5 годам колонии

В Петербурге вербовщика террористов приговорили к 5,5 годам колонии
ОБвиняемый проведет 5,5 лет в колонии общего режима. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, 2 марта, судьи Западного окружного военного суда на выездном заседании в Северной столице вынесли приговор уроженцу одной из азиатских стран Исфадиеру Акрамову.

Мужчину обвинили в вербовке двоих граждан Таджикистана, которых он подговорил отправиться в Сирию и вступить в запрещенную на территории России международную террористическую группировку ИГИЛ, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне боевиков. Акрамов занимался противоправной деятельностью в Петербурге, информирует пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Признанный виновным в содействии терроризму, заключенный будет отбывать наказание в колонии общего режима. В ФСБ отмечают, что задержать пособника террористов удалось усилиями оперативников ведомства, а также сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправятся под суд причастные к похищению человека.

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