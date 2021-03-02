В Петербурге будут судить причастных к похищению человека

В Петербурге завершено расследование по делу о похищении человека и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в марте 2014 года трое мужчин совершили похищение потерпевшего.

Они вывезли его из Петербурга в Гатчину и вынудили потерпевшего подписать договор купли-продажи квартиры, предоставленной ему как ребенку-сироте, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. В итоге мужчина остался без квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

Также двое из них в 2014-2015 годах совершили хищение путем обмана денежных средств, полученных от продажи квартиры и комнаты, принадлежащих другому потерпевшему, с лишением его права на жилое помещение. Кроме того, мошенническим путем они приобрели право на земельный участок третьего потерпевшего. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию по Невскому району обратился потерпевший. Он заявил, что его насильно похитили и избивали в машине. Причиной стала авария в ноябре 2019 года.