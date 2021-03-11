В городском суде Петербурга с 15 марта снимают ряд ограничений

Районные суды определят режим работы в индивидуальном порядке. Информация об этом будет опубликована на официальных сайтах ведомств. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Районные суды определят режим работы в индивидуальном порядке. Информация об этом будет опубликована на официальных сайтах ведомств. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С 15 марта в Северной столице изменяется режим работы городского суда в связи с отменой некоторых ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как уведомляет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, граждане, не являющиеся участниками судебных процессов, снова могут присутствовать в здании городского суда. Кроме того, возобновляется личный прием граждан, в том числе, для подачи и выдачи документов.

Попасть в суд по-прежнему можно лишь при использовании средств индивидуальной защиты и измерения температуры. Также обязательным условием является соблюдение социальной дистанции. В пресс-службе судов подчеркивают, что районные суды определяют порядок работы самостоятельно — точная информация будет опубликована на их сайтах не позднее 15 марта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают возможную третью волну коронавируса.