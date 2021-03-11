СМИ: Экс-супруга Абрамовича Даша Жукова родила третьего ребенка

В ряде российских СМИ и телеграм-каналов появилась информация о том, что бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова родила сына новому мужу, 35-летнему греческому миллиардеру Ставросу Ниархосу.

К примеру, эту новость опубликовали в Instagram светского журнала Tatler. Малыша, по источникам издания, назвали Филиппом, в честь дедушки — отца Ставроса. Сама Дарья не подтверждала и не опровергала сведения о появлении на свет сына. Если все же это правда, то для владелицы музея «Гараж» это третий ребенок, тогда как её супруг стал отцом впервые.

Напомним, что в браке с Абрамовичем Жукова родила сына Аарона в 2009 году и дочь Лею в 2013-м. Пара распалась в 2017 году, а уже летом 2019-го Дарья обручилась с Ниархосом. В начале 2020 года они торжественно отметили это событие масштабной вечеринкой.

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