Евросоюз согласовал новые санкции против Китая и России

Евросоюз согласовал новые санкции против Китая и России
Послы ЕС согласовали новые санкции против Китая и России. Фото: pixabay

Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физлиц, в том числе граждан РФ, ответственных, по мнению объединения, за нарушения прав человека.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

В новый черный список физических лиц попали граждане разных стран, в том числе из России, Китая и Ливии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Великобритания и Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных антироссийских санкций, обвиняя Россию в использовании химического оружия. Власти двух стран рассматривают разные варианты экономических ограничений.

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